Embracer Group dans le cadre de sa restructuration a décidé de fermer Volition Games. Le studio venait de fêter ses 30 ans d'existence. On lui doit des jeux comme Red Faction, The Punisher et surtout la licence Saints Row. D'ailleurs, c'est sûrement l'accueil et les ventes du reboot qui sont à l'origine de la fermeture du studio. Une décision brutale et bien triste