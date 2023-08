Petit message pour vous dire que mon compère BennJ et moi-même serons comme chaque année à la Gamescom.^^



On a déjà une ribambelle de rendez-vous et des projets d’interviews top secret !^^ Si jamais vous allez au salon ou que vous avez des idées et souhaits de jeux qu’on pourrait voir, n’hésitez pas à partager vos propositions en commentaires. Ce serait top !



On vous le dit tout de suite si vous ne le savez pas encore, cette année est un peu tristoune à cause de déserteurs toujours plus nombreux du currywurst : pas de THQ, ni de Capcom, ni de Sony et j’en passe. Mais il y aura quand même de grosses pointures comme Starfield, STALKER, etc.



Au passage on a une belle montée en régime depuis le lancement de MaG il y a un peu moins de trois ans en termes de production, de variété, comme d'audience. Mais on aurait encore clairement besoin de renforts sur la section JV pour produire autant de contenus que pour le cinéma où on carbure, principalement grâce aux festivals qu’on investit en masse.



Si vous connaissez des gens avec l’âme d’un reporter en herbe, que vous voulez vous-même vous lancer ou que vous êtes vous aussi à Cologne fin août, n’hésitez pas à nous le signaler en commentaire pour proposer votre candidature. Seules exigences : maîtriser la langue de Molières, esprit critique et être passionné !



Sinon juste pour boire un verre à Cologne, ce sera avec plaisir !



Pour ceux les malheureux qui ne nous connaissent pas, vous trouverez tous nos médias, réseaux, articles ici. Hésitez pas à partager ou vous abonner, vous connaissez la chanson, tout ça, tout ça ! ^^



https://linktr.ee/killerse7ven



Et plus spécifiquement tous nos articles JV ici même :



https://www.movieandgame.fr/category/jeu-video/



Le contact mail est sur le lien linktree ci-dessous si besoin car je ne sais jamais où sont les MP ici. ^^



Désolé pour le côte austère du message, j'ai toujours l'impression d'être un boomer quand je viens écrire ici. Je ne sais jamais où trouver les smiley et toujours la sensation de proposer une mise en page digne de l'Allemagne de l'Est. ^^



Merci pour vos retour et à peut-être à bientôt à Cologne !



Lien vers MaG : https://www.movieandgame.fr/