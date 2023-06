Fortnite battle royale chapitre 4 - saison 3:Enfer vert.L'enfer vert vous attend dans Fortnite battle royale chapitre 4 - saison 3. le centre de l'île s'est effondré, révélant ainsi une vaste jungle cachée, remplie de trésors antiques. atteignez la canopée, chevauchez des raptors et glissez dans la boue pour allier vitesse et camouflage. détectez les ennemis avec le fusil de tireur d'élite thermique, dérapez sur des lianes en tirant avec le fusil à tambour ou réduisez vos adversaires à l'état de spectateurs avec le canon de Cybertron.Combattez dans la canopéeMontez au sommet des arbres pour attaquer vos adversaires depuis les hauteurs. en retombant sur le sol de la jungle, glissez dans une flaque de boue pour devenir proprement (façon de parler) indétectable.Déchainez la puissance de CybertronDans un enfer vert, mieux vaut être bien armé. mettez la main sur un canon de Cybertron pour tirer un projectile explosif aussi puissant que rapide.Devenez un vrai super prédateurLes raptors sont comme chez eux dans la jungle. montez sur ces créatures préhistoriques pour en prendre le contrôle. sur leur dos, utilisez vos armes et bondissez toujours plus haut.Laissez la victoire revenir à vousLancez le boomerang cinétique et laissez-le revenir vers vous... non sans frapper tous les adversaires sur son passage. vous avez raté votre cible ? rappelez le boomerang en avance pour déclencher une explosion et tenter un nouveau lancer !Pataugez dans la gadoueQui dit jungle dit également boue. glissez dans une flaque pour avancer plus vite que lors d'une glissade normale ! en plus, cela vous permet de vous camoufler.Visez en gardant votre sang-froidPour se battre dans la jungle, mieux vaut voir comme les animaux. mettez l'œil sur la lunette du fusil de tireur d'élite thermique et activez la vision infrarouge pour détecter facilement vos adversaires.Chevauchez les lianes de la folieOffrez-vous une montée d'adrénaline en glissant sur les lianes. vous pouvez même utiliser vos armes en même temps !Tournez la page avec le fusil à tambourVos adversaires ne manqueront pas de tourner la tête quand ils verront la puissance destructrice du fusil à tambour. mais elle ne tournera jamais aussi vite que le chargeur circulaire de ce pistolet-mitrailleur capable d'abattre les structures comme les joueurs.Exploitez la flore tropicaleTirez parti de la nouvelle végétation hostile. utilisez les fleurs explosives comme des bombes ou lancez une fleur puante pour libérer un nuage de gaz toxique sur vos adversaires. besoin de vous soigner ? frappez une plante à bleuvage avec votre pioche !Passe de combat du chapitre 4 - saison 3Arborez un style intemporel grâce aux tenues du passe de combat du chapitre 4 - saison 3. en achetant ce dernier, vous obtenez automatiquement Éra, qui a toujours le regard vers l'avenir. avancez dans le passe pour déverrouiller d'autres tenues, telles que la rockeuse rustique Riane ou Optimus Prime, le chef des Autobots. plus tard dans la saison, vous pourrez déverrouiller le vacancier au mulet Miaousclé calicool dans le passe de combat !Le parapluie de victoire:Les nouveaux skins de la boutique:Le skin secret de cette saison:Optimus Prime pallier 100:La map:Pack Optimus Primal dispo dans la boutique aujourd'hui: