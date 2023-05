Splatoon 3 continue de susciter l'excitation parmi les fans. Une nouvelle vidéo intitulée "Saison Soleil 2023" vient d'être publiée, dévoilant un aperçu des fonctionnalités passionnantes qui attendent les joueurs.La vidéo présente un contenu riche en nouveautés, offrant un avant-goût des possibilités offertes par Splatoon 3. Les joueurs découvriront de nouveaux environnements vibrants et colorés, tels que les étonnantes arènes dans le désert et les paysages urbains futuristes. Ces nouveaux décors promettent des batailles épiques et des stratégies de jeu uniques.La personnalisation des personnages a également été améliorée, avec une gamme de nouvelles options de personnalisation pour les Inklings et les Octariens. Les joueurs pourront exprimer leur style et leur créativité en choisissant parmi une variété de tenues, d'accessoires et de coupes de cheveux uniques.Voir plus : https://www.gwoo.io/new/splatoon-3-la-saison-soleil-2023-devoile-de-nombreuses-nouveautes-dans-une-video