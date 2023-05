Article tiré de Gwoo : https://www.gwoo.io/new/final-fantasy-16-accorde-une-grande-importance-a-l-accessibilite-dans-sa-nouvelle-bande-annonce Square Enix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy 16, mettant en avant le mode axé sur l'histoire, conçu pour faciliter l'accessibilité.Prévu pour une sortie sur PS5 le 22 juin, Final Fantasy 16 arrive à grands pas, et les fans du monde entier se préparent à profiter de la dernière offre de Square Enix. Cependant, contrairement à la majorité des titres précédents de la série, Final Fantasy 16 s'éloigne de la formule traditionnelle de combat au tour par tour. Comme Final Fantasy 15 avant lui, les développeurs ont opté pour un système de combat en temps réel axé sur l'action cinématographique.Cependant, Square Enix n'a pas laissé les fans de côté et propose un mode plus doux axé sur l'histoire pour ceux qui sont moins familiers ou moins à l'aise avec les combats en temps réel. Ce mode ralentit le rythme du combat, ralentit le temps pour permettre aux joueurs d'esquiver et d'attaquer plus facilement, tout en offrant également une option d'esquive automatique. La bande-annonce suggère également que "plusieurs options d'accessibilité peuvent être adaptées de cette manière, permettant aux joueurs de tous niveaux de compétence de découvrir l'histoire de Clive sans sacrifier le plaisir".L'accessibilité reste un élément crucial de la conception moderne des jeux, et bien qu'il soit impossible de concevoir un système de jeu qui convienne à tous, il est excellent de voir de plus en plus de développeurs prendre l'accessibilité au sérieux. Les modes de difficulté existent dans les jeux vidéo depuis le début du medium, permettant aux joueurs de différents niveaux de compétence de s'adapter. Cependant, Final Fantasy 16 va plus loin avec ses options d'accessibilité en permettant aux joueurs de personnaliser l'expérience de combat selon leurs besoins.En plus de ces nouvelles fonctionnalités bienvenues, Final Fantasy 16 propose également un système d'accessoires opportun, qui permet aux joueurs d'équiper des accessoires rendant le jeu plus facile de différentes manières. Si vous avez du mal avec un mécanisme particulier, vous pouvez le contourner tout en conservant d'autres aspects du jeu que vous pourriez apprécier.Après tout, les jeux vidéo sont destinés à tout le monde !Que pensez-vous de ces fonctionnalités liées à l'accessibilité ?