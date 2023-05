Bonsoir la commuJe cherche des conseils pour choisir une manette avec une croix directionnelle adapté au jeux de combat.J'attend avec impatience street fighter 6 ! Et la manette d'origine xbox series n'est vraiment pas faite pour les jeux de combatsAlors voilà si vous avais ce genre de manette, j'attend vos retours =)

posted the 05/10/2023 at 08:11 PM by miko599