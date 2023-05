Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une vidéo consacré au légendaire Star Wars Battlefront II version 2005.On reviendra également sur l'intégralité des Battlefront sorties à ce jour à part le volet psp.Je serai ravi de connaître vos impressions sur les différents Battlefront auquel nous avons eu droit.N'hésiter pas à partager la vidéo, laisser un pouce bleu et pourquoi pas vous abonnez pour récompenser le travail fourniRetrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 05/07/2023 at 02:53 PM by ozymandia