Ayant rejoint Bungie en 2004, il a travaillé sur Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST and Halo Reach. Puis est rentre chez 343i une fois Bungie devenu indépendant. Son profil twitter n est plus alimente depuis janvier. Il vient de mettre à jour son profil LinkedIn en précisant une date de fin à ses activités chez Microsoft. Son job de Franchise Creative Director a pris fin en ce mois d’avril 2023. Fait il parti de la vague de licenciement de la branche xbox ? (Article court écrit depuis mon mobile, je relaye juste l'information)

posted the 04/17/2023 at 04:01 PM by gameslover