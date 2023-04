Les Aventures

Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous le 3ème episode de mes aventures sur RE4 Remake.Chaque vidéo et un épisode composé de chapitre et de montage humoristique histoire de faire quelque chose de différent d'un let's play classique.Je vous laisse également apprécier les deux premier épisodes. N'hésitez pas à me donner vos avis que je puisse éventuellement améliorer certains points !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg