Selon une interview donnée au site JV perse Violetgamers, Ryan Carter, l'un des employés de Naughty Dog annonce que leur prochain projet sera une toute nouvelle licence:Rappelons que Neil Druckmann avait déclaré que pour son prochain jeu il souhaitait s'entourer de plusieurs scénaristes afin que le jeu soit construit d'une forme similaire à celles des séries TV.Autre trouvaille, dans un documentaire récent proposé par la chaine youtube Noclip (extrait dans ce lien https://www.youtube.com/watch?v=L-KUxmvc_es&t=1673s), des développeurs audio de Naughty Dog discutaient de ce que c'était que de travailler avec le son dans les jeux vidéo, et l'un d'eux a spécifiquement mentionné travailler sur un grand jeu avec de la magie:Mon opinion:Sur ses derniers jeux Naughty Dog s'est énormément inspiré de films/séries populaires tels que Indiana Jones pour Uncharted, et The Walking Dead pour The Last of Us. Si le prochain jeu de Naughty Dog compte bien proposer un univers héroic fantasy avec de la magie, alors je vois bien une inspiration à la "Game of Thrones" du fait que le jeu pourrait etre construit comme une série TV avec une écriture mature, des personnages mémorables et de multiples rebondissements choquants.