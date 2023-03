Salut l'équipe ! Aujourd'hui premier épisode d'un nouveau format sur la chaîne : Le let's play narratif.Notre jeu sera Dragon's dogma de Capcom un jeu qui est cher à mon cœur et qui comporte un lore riche et vague à la fois permettant de ce prêter à l'exercice de la narration basé sur des éléments du jeu et de mon imagination.L'histoire aura comme personnage principal : Osman, membre de la famille noble des Coeur de Dragon qui a été abandonné très jeune à Cassardis à cause des ses traits physique jugé impure.Je vous laisse découvrir la vidéo ! N'hésiter pas à donner votre avis en commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonnez pour le soutien !Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg