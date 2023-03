Passez au niveau Méga dans Fortnite battle royale chapitre 4 - saison 2.Survolez Méga city grâce aux rails de glisse ou écumez ses rues sur une moto de sport.par-delà les gratte-ciels et les néons s'étend un nouveau décor: faites des ravages à SteamySprings, pilotez une nitro drifter sur le circuit de la crête des dérapages ou apprenez àmaîtriser la lame cinétique à Kenjutsu crossing !DE LA MÉGA-VITESSEUne nouvelle ville vous attend. traversez les rues comme un éclair avec l'élégance Victory Crown rogue (ou rogue, pour faire court). cette moto de sport très rapide à deux places permet des virages serrés et desaccélérations puissantes. vous préférez les quatres roues ? alors montez dans la nitro drifter et servez-vous du frein à main pour déraper comme un dingue.DU MÉGA-TRANCHANTUne fois votre virée terminée, mettez la main sur la toute nouvelle lame cinétique pour parfaire l'art de la taillade repoussante. pas du genre à faire preuve de clémence ?, achevez vos cibles avec la terrifiante ruée offensive.DE LA MÉGA-GLISSELes rues ne sont pas le seul moyen d'explorer Méga city. montez sur les rails de glisse pour virevolter entre les bâtiments et les adversaires.Vous pouvez même utiliser vos armes !DU MÉGA-IMPACTPour faire des ravages, pas besoin d'être bruyant. discret, précis et automatique, le fusil d'assaut à silencieux ravageur donne un tout nouveau sens au mot Méga: pas besoin d'être criard et tapageur quand on est une force tranquille. mais si vous préférez quand même le tapage, le fusil à pompe spécialisé ravageur est fait pour vous !DES MÉGA-RENFORTSActivez de nouveaux renforts de réalité tels que de l'or dans les ordures (pour trouver du butin en vous cachant), surplus de slap (pour regagner encore plus d'endurance) ou coup de grâce distingué (pour réinitialiser la ruée offensive).DU MÉGA-VOYAGEVous avez votre dose de bataille urbaine ? quittez Méga city pour explorer des paysages aux teintes turquoise. la ville n'est pas le seul nouveau lieu du chapitre 4 - saison 2, qui inaugure un décor inédit ! Contemplez les cerisiers de Steamy Springs, pêchez dans les eaux de Knotty nets ou entraînez-vous au combat à Kenjutsu Crossing.UN MÉGA-STYLEOptimisez votre look avec les tenues du passe de combat du chapitre 4- saison 2. en achetant ce dernier, vous obtenez automatiquement le trop bien sapé Renzo le ravageur. avancez dans le passe de combat pour déverrouiller d'autres tenues, telles que l'amoureux de mode urbaine Thunder ou l'élégante mais naturelle Matassine. plus tard dans la saison, déverrouillez une autre tenue du passe de combat: le héros d'anime Eren Jäger!Léon et Claire bientôt dans la boutique:La map:Les cosmétiques:Les variantes: