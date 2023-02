Le tournage du film Five Nights at Freddy's a enfin commencé. Jason Blum, le directeur du studio de cinéma Blumhouse, a annoncé sur Twitter que le 1er février était le premier jour de production du film tant attendu.Il semble que le film ait pour titre provisoire "Bad Cupcake", comme on peut le voir sur le panneau d'affichage. Le film est en tournage à la Nouvelle-Orléans et se poursuivra jusqu'au 6 avril, selon un message publié sur le site Web de Film New Orleans.Le film FNAF est réalisé par Emma Tammi (The Wind, Into the Dark) à partir d'un scénario de Tammi, du créateur du jeu Scott Cawthon et de Seth Cuddeback (Mateo).Il met en scène Matthew Lillard (Scooby-Doo, The Descendants) et Josh Hutcherson (Hunger Games, Future Man), tandis que Creature Shop de Jim Henderson s'occupe de l'animatronique effrayante.Matthew Lillard dit avoir signé un contrat de 3 films avec Blumhouse et Universal pour FNAF.En attendant il y a ce film qui est cool dans le même esprit que FNAF: