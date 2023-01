Humeur

Salut !En tant que professionnel dans le fitness et fan de JV, j’appelle de mes vœux un rapprochement des deux univers, rapprochement encore trop timide et souvent raté. Et surtout, les simples jeux genre wii fit qui ne font que singer les application de fitness ne sont pas la bonne voie à suivre.Je pense qu’il faut créer un vrai univers autour, avec du vrai gameplay. L’arrivée de Fitness Boxing Fist of the North Star en mars prochain est l’occasion d’aborder un peu le sujet, et surtout de revenir sur l’expérience Ring Fit Adventure , jeu beaucoup trop sous-estimé selon moi.Ce que je trouve intéressant dans les deux jeux cités c’est qu’ils proposent des vrais univers propres au JV. À voir ce que donnera Fitness Boxing qui a l’air en effet un peu basique. Mais bon sait-on jamais… En attendant, petit rappel sur Ring Fit Adventure, la vraie référence dont il faut s’inspirer pour faire des jeux de ce type.Le cardio :Ring Fit Adventure utilise des exercices d'aérobic pour travailler le cardio. Les joueurs doivent courir sur place ou faire des mouvements de jambes similaires pour déplacer leur personnage à travers les niveaux et combattre les ennemis. Cela peut aider à augmenter le rythme cardiaque et à améliorer la capacité cardio-vasculaire. En plus, certains des exercices proposés dans le jeu, comme les squats et les pressions de poitrine, peuvent également aider à renforcer les muscles de la jambe et du torse, qui sont essentiels pour une bonne endurance. Enfin, le jeu propose des séances d'entraînement personnalisées et des options de suivi des progrès pour aider les joueurs à atteindre leurs objectifs de fitness, incluant des exercices de cardio.Le renforcement musculaire :Le jeu utilise également des exercices de renforcement musculaire pour aider les joueurs à renforcer leurs muscles. Les joueurs doivent utiliser le Ring-Con, un accessoire de jeu qui se tient entre les mains, pour effectuer des exercices comme des pressions, des extensions, des flexions et des levées de poids. Les mouvements effectués avec le Ring-Con ciblent principalement les muscles des bras, des épaules, du torse et du dos, mais ils peuvent également aider à renforcer les jambes, les abdominaux et les fessiers. En utilisant différents niveaux de résistance, les joueurs peuvent augmenter la difficulté des exercices et continuer à défier leurs muscles au fur et à mesure qu'ils s'adaptent. Le jeu propose également des séances d'entraînement personnalisées et des options de suivi des progrès pour aider les joueurs à atteindre leurs objectifs de renforcement musculaire.La souplesse :Ring Fit Adventure propose aussi des exercices de souplesse qui aident les joueurs à étirer et à renforcer leurs muscles. Les joueurs peuvent utiliser le Ring-Con pour effectuer des exercices d'étirement, comme des étirements latéraux, des étirements de hanches et des étirements de poitrine. Ces exercices aident à améliorer la flexibilité des muscles et des articulations, ce qui peut réduire les risques de blessures et améliorer la posture. Les étirements peuvent également aider à réduire la douleur et la raideur musculaire après l'exercice. En plus, il y a des exercices de yoga et de respiration qui peuvent aider les joueurs à améliorer leur souplesse mentale et physique. Enfin, le jeu propose des séances d'entraînement personnalisées et des options de suivi des progrès pour aider les joueurs à atteindre leurs objectifs de souplesse.Mieux et moins cher qu’une appli de fitness ?En comparaison avec une application de fitness classique, Ring Fit Adventure est nettement plus amusant et motivant. Les joueurs peuvent explorer des niveaux, combattre des ennemis et atteindre des objectifs, tout en faisant de l'exercice. Cela peut aider à maintenir l'engagement et la motivation à long terme, contrairement aux séances sur tapis de course ou autres appareils de fitness qui sont vite répétitives.Un accessoire comme le Ring-Con qui permet aux joueurs de contrôler les mouvements de leur personnage en utilisant les mouvements de leur propre corps. Cela rend l'exercice plus immersif et plus efficace, car les joueurs doivent utiliser leur propre poids pour résister aux mouvements.Enfin, Ring Fit Adventure est plus personnalisable. Il propose des séances d'entraînement personnalisées et des options pour aider les joueurs à atteindre leurs objectifs de fitness spécifiques. Les joueurs peuvent également choisir leur niveau de difficulté et ajuster la résistance de l'accessoire Ring-Con pour s'adapter à leur niveau actuel de forme physique. Cela permet aux joueurs de progresser à leur propre rythme et de s'entraîner de manière efficace.Bref, il faut creuser cette tendance et utiliser les consoles nouvelles générations pour proposer des choses dans ce sens et aller plus loin. Et surtout mixer cette manière de jouer avec des vrais univers fantastiques propres au JV plutôt que de s’obstiner avec des interfaces moches calquées sur les applis de fitness.