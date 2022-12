Du gameplay alpha pour Paranoid:Sortie: Halloween 2023InsideUS:Sortie: 2023Genre:Online co-op, aventure, horreurÀ PROPOS DU JEU :Inside us est un jeu de survival horror coopératif pour 4 joueurs maximum.Au cours du rêve, vous voyagerez dans les coins les plus effrayants des cauchemars et dans les ténèbres qui peuvent empoisonner votre esprit en un clin d'œil. Heureusement, vous ne partez pas seul dans ce voyage, vous avez votre équipe de confiance avec vous ! Ensemble, vous surmonterez toutes les tâches et les obstacles qui vous attendent... n'est-ce pas ?Au cours de chaque rêve, il y a une chance que l'un d'entre vous ait un objectif différent... qui ne correspond pas tout à fait aux objectifs de l'équipe. Êtes-vous celui qui veut se débarrasser des sentiments et devenir un agent double ? Ou peut-être vos intentions sont-elles sincères et, avec votre équipe, vous tenterez d'éliminer l'agent et de mettre fin à ce jeu fou ?CARACTÉRISTIQUES DU JEU :- Coopération en ligne pour 1 à 4 joueurs.- Communiquez avec l'équipe par radio.- Explorez les ténèbres en accomplissant diverses tâches en synchronisation avec votre équipe.- Évitez les créatures effrayantes.- Collectez de l'essence de cauchemar et développez votre centre de recherche pour découvrir une histoire unique.- Incarnez un agent et rendez la tâche difficile aux autres joueurs ou essayez de découvrir l'identité de l'agent.Succubus ps4:Sortie: Q1 2023Sharp X mind:Sortie: 2023Entrez dans l'esprit torturé de l'artiste underground Mr Fish et aidez-le à réaliser sa dernière expérience artistique vivante dans une aventure sanglante de bizarrerie et de nudité.A PROPOS DU JEU :Vous êtes arrêté et reconnu coupable d'une série de meurtres horribles et votre sentence est la mort.En attendant votre exécution, vous êtes interné dans une prison de haute sécurité.Succubus Hellish Orgy VR:Sortie: Q1 2023Agony VR:Sortie: Q1 2023The world of Agony:Tous les jeux Madmind studio sont liés entre eux.Cryospace: (démo dispo sur steam)Voici CryoSpace, un jeu de survie et d'horreur en vue isométrique et en solo pour PC, fortement inspiré d'Alien et des romans de Philip K. Dick. Vous devrez gérer les ressources dont vous disposez, comme la nourriture et les armes, pour tenter de rester en vie à bord du vaisseau naufragé.Tormentor gameplay 2 censuré:Sanctus: