Salut,J'ai créé une nouvelle vidéo PvP Elden Ring :Une fois de plus, les utilisateurs de Rivière Sanglante sont à l'honneur. Vu que 90% d'entre eux jouent de la même façon, je n'ai pas eu trop de mal à cumuler des séquences pour réaliser ce clip, qui est à 2 doigts d'être un mème.Ne vous fiez pas uniquement à la vignette de la vidéo et ne prenez pas ce que vous y verrez au 1er degré. Il faut nuancer le propos de cette vidéo et relativiser. Beaucoup de joueurs se ruent sur la rivière sanglante via des guides YT génériques et ne savent rien faire d'autre que de spammer L2 à l'issue.Sauf que contrairement à d'autres compétences - ne croyez pas que les RoB users soient les seuls à bourrer L2 comme des sacs, hein ^^ -, l'abbatage sanglant est relativement gérable en PvP.Bise. ;^)