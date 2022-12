La direction de Madmind Studio S.A. souhaite annoncer un événement prévu pour le 15 décembre : Madnight 2023 : Horror Showcase.La société a décidé de modifier le titre de l'événement (de 2022, à 2023), qui est axé sur les nouveaux projets prévus pour 2023 et au-delà.Tirant les leçons du lancement de l'événement de l'année dernière, nous avons décidé de présenter l'événement sur les canaux de distribution officiels de Madmind Studio, afin d'obtenir une plus grande visibilité sur les portails du secteur, qui, cette fois, ne devront pas bloquer les informations sur ledit événement en raison de la promotion du concours.La post-production du matériel en direct préparé pour ledit événement est actuellement en cours, ainsi que la collecte de séquences vidéo auprès des entreprises impliquées.Madnight 2023 : Horror Showcase, sera rempli des dernières séquences des jeux produits par la société et des développeurs et entrepreneurs amis.Succubus:En novembre 2022, la société a mis à jour le jeu avec du contenu gratuit, qui, combiné à une réduction de prix, a de nouveau stimulé l'intérêt des joueurs, en vendant ~10 000 exemplaires.Les modules complémentaires payants du jeu sont également très populaires et se sont vendus à environ 13 500 exemplaires en novembre.Ainsi, nous aimerions annoncer que les bénéfices actuels des jeux publiés par la société couvrent l'intégralité des coûts de fonctionnement de l'équipe, en finançant toutes les nouvelles productions de Madmind Studio.Le 22 décembre, la société prévoit de publier le plus gros DLC à ce jour pour Succubus, avec une version spéciale du jeu qui comprendra tous les add-ons et mises à jour publiés à ce jour.Succubus : Ultimate Edition, ainsi que le DLC Red Goddess, mettront fin au support officiel du jeu cette année.La poursuite du soutien au jeu sera décidée en janvier 2023, en fonction des chiffres de vente actuels.Les sorties des jeux suivants ont été reportées à l'année prochaine :- Succubus (édition console)- Agony VR Unrated- Succubus : Hellish Orgy VRTous les titres susmentionnés feront l'objet d'activités de promotion croisée afin de maximiser la portée et la visibilité des jeux dans les médias spécialisés.Gros DLC pour Succubus:Contenu:Nouvelle arène de classement- 2 nouveaux niveaux d'histoire- Nouvelles options de personnalisation du Main Hub- Nouvelles interactions dans le Main Hub- 3 nouvelles armures- 2 nouvelles poses de selfie- Nouvelle arme avec de nouvelles exécutions FPP- Nouvelles exécutions TPP- Voix alternative de la déesse rouge pour le personnage principal- 4 nouveaux pouvoirs spéciaux- Nouvelle scène de sexe (disponible uniquement avec le DLC unrated)- Nouvelle bande sonore pour le Hub principalSuccubus : Hellish Orgy VR:La sortie du jeu aura lieu au premier trimestre 2023, autour de la sortie de la version console de Succubus et Agony VR. La promotion et le soutien croisés des nouveaux titres, prévus pour cette période de lancement, devraient avoir un impact positif sur les ventes et la couverture des jeux dans les médias spécialisés, et stimuler davantage les ventes de Succubus sur la plate-forme PC.HELP ME !:La campagne Kickstarter est en cours, elle a été lancée le 23 novembre (annulée mais toujours en dév)Une démo du jeu a été mise à la disposition des joueurs, qui, une fois affinée, sera également présentée lors d'un festival de démos sur la plateforme Steam, aux alentours de février 2023.Actuellement, l'entreprise et le développeur responsable de la réalisation du jeu travaillent ensemble sur la stratégie de marketing de ce projet, ainsi que sur son échelle et ses principaux arguments de vente.Agony : Lords of Hell:La campagne Kickstarter du jeu est en cours, et une démo sera présentée à cette occasion. La collecte de fonds sur Kickstarter devrait débuter au premier trimestre 2023.L'équipe travaille également à peaufiner le contenu d'un nouveau trailer de jeu, qui sera présenté lors de Madnight 2023 : ShowcaseTormentor:En plus du travail en cours sur le jeu, la société prépare le matériel pour une nouvelle bande-annonce de gameplay qui sera présentée à la Madnight 2023 : Horror Showcase.Paranoid:L'équipe travaillant sur le projet se concentre actuellement sur le développement et le polissage de la démo du jeu, qui sera présentée sous la forme d'un long gameplay qui sera l'un des moments clés de l'événement Madnight 2023 : Horror Showcase.Les nouvelles images de gameplay présenteront également la date de sortie du jeu.Le 1er décembre, nous avons signé un accord avec Reddeer Games, qui sera chargé de créer des ports du jeu pour les consoles (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch), de couvrir leurs coûts de production et d'agir en tant qu'éditeur.Au cours des trois derniers mois, c'est Paranoid qui a été le jeu inédit du portefeuille de Madmind Studio le plus fréquemment ajouté à la liste de souhaits Steam.Sanctus:L'entreprise prévoit une annonce officielle du jeu en décembre, accompagnée d'une bande-annonce réalisée sur le moteur du jeu.Nous prévoyons de publier de nouvelles relations avec les investisseurs chaque premier vendredi du nouveau mois.Nous vous encourageons également à poser des questions, auxquelles nous nous efforcerons de répondre collectivement dans le cadre des relations avec les investisseurs.L'histoire de Sanctus:Sanctus est un jeu du segment TPP, contenant des énigmes logiques et des éléments furtifs. L'histoire présentée s'inscrit dans la convention du drame et de l'horreur avec des éléments érotiques.Le jeu se déroule dans la seconde moitié du 14ème siècle dans l'un des monastères polonais. Situé sur une petite île, le bâtiment semble être un lieu détaché du reste du monde.Le personnage principal, Anna, est une jeune femme qui décide d'entrer dans un monastère. La jeune nonne se rend vite compte que le couvent recèle de nombreux et sombres secrets.Les inquisiteurs qui visitent l'endroit profitent de leur position pour abuser, torturer et humilier les jeunes nonnes au nom de l'expulsion du péché.La mère supérieure, qui dirige l'ordre, accepte à contrecœur ce traitement de ses protégées, par crainte de perdre son pouvoir et d'être exclue de l'église.L'un des écrivains polonais les plus populaires de ces dernières années - Jacek Piekara, l'auteur de la série à succès "Ja, Inkwizytor", est responsable du scénario et des dialogues du jeu.Le rôle du personnage principal du jeu sera joué par une actrice et artiste polonaise bien connue - Matylda Damięcka, qui prêtera l'image et la voix du personnage principal du jeu - Anna.Devenez l'épée de Dieu:Essayez de vous attirer les faveurs d'autres nonnes et effectuez les activités qu'elles vous ordonnent.Découvrez leurs secrets et éliminez-les un par un tout en restant insaisissable.Oint par Dieu:Punissez les nonnes, inquisiteurs et moines pécheurs qui ont commis des blasphèmes.Utilisez la prière pour invoquer une entité qui distraira les ennemis et permettra à l'héroïne de se faufiler dans les chambres secrètes.Caractéristiques principales- Système de furtivité et d'exécution- Système de dialogue étendu- interactions avec des objets et des mini-jeux- Système de combat basé sur les armes de mêlée- Résolution d'énigmes et de puzzles.