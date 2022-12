Le label français Wayo Record annonce une édition vinyle pour l'album solo de Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger / Chrono Cross), qui comprend une histoire sur 48 pages et deux disques vinyles.Pour ceux qui ne connaissent pas Kirite, c'est un album écrit en collaboration avec Masato Kato, (le scénariste des jeux Chrono), sorti en 2005, soit à l'apogée musicale de Yasunori Mitsuda, après avoir livré Chrono Trigger, Cross et Xenogears, on retrouve pas mal d'influences de ces derniers dans cet album et la présence de Eri Kawai dans les chansons.On aimerait retrouver ce Mitsuda dans les jeux récents... ! Peut-être une bonne surprise dans Sea of Stars ?