*500 millions de vols.

*40 milliards de miles parcourus.

*L'équivalent de 10 millions de voyages autour de la Terre.

*Équivalent de 200 allers-retours de la Terre au Soleil.





- Le 11 novembre, nous avons célébré notre 40e anniversaire avec la sortie de l' édition 40e anniversaire de Microsoft Flight Simulator . Et, aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que plus de 10 millions de pilotes ont apprécié la beauté, la crainte et l'émerveillement du monde disponible dans Microsoft Flight Simulator sur Windows/PC, Xbox Cloud Gaming et console Xbox.