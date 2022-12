Frictional Games a annoncé le prochain jeu de la série horrifique Amnesia, Amnesia : The Bunker, et c'est potentiellement le plus grand écart de la série à ce jour.Le studio a annoncé que son prochain jeu Amnesia arrivera sur Xbox, PlayStation et PC en 2023. Les développeurs appellent Amnesia : The Bunker leur jeu le plus ouvert à ce jour, les joueurs pouvant explorer un monde semi-ouvert avec pratiquement aucun événement scénarisé.Cela signifie que les joueurs peuvent explorer différents chemins et zones sans être contraints, mais la terreur viendra d'une "menace omniprésente", alors soyez avertis.De plus, les joueurs pourront choisir leur style de jeu car ils seront équipés à la fois d'un revolver et d'une lampe de poche à dynamo bruyante. Si les joueurs peuvent se défendre, ils pourront également survivre grâce à la furtivité.Dans Amnesia : The Bunker, vous incarnerez un soldat français hanté par son amnésie. Le jeu se déroule dans un bunker sombre de la Première Guerre mondiale.Frictional promet de multiples solutions pour chaque tâche, puzzle et autres obstacles, ce qui contribue au nouveau sentiment de liberté et d'ouverture du nouveau jeu Amnesia. Le monde semi-ouvert encourage activement l'exploration et l'expérimentation selon les développeurs, mais chaque décision peut changer l'issue de la réaction du jeu.Étant donné que le jeu n'est pas scénarisé, les objets, les menaces et les ressources changeront également à chaque partie.