Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve avec le 3ème épisodes de mes aventures sur GOW Ragnarök !Une bonne surprise que de jouer Atreus même si j'aurais voulu qu'il ai une épée ! Vous avez pensé quoi de ce passage ?Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

Like

Who likes this ?

posted the 11/21/2022 at 06:48 PM by ozymandia