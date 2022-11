Vidéos - VOD

Après Arceus sorti en janvier et qui avait été remarqué via son gameplay novateur pour la franchise et son semi monde ouvert, nous partons sur les terres de Paldea pour une nouvelle aventure qui permet de mettre en lumière la 9ème génération de Pokémon.Une aventure qui nous promet de belles choses avec bon nombre de nouveautés et surtout un épisode 100% open world.Bref, je vous laisse découvrir mes premiers pas dans l'aventure et espère que la vidéo vous plaira(Bien évidemment, qui dit début d'aventure, dit SPOILER, vous êtes prévenuBonne vidéo à tous.