Les Ozymandesque

Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro des Ozymandesque avec 2 séquences de gameplay de mon cru sur GOW Ragnarök et Stranger Of Paradise.Un combat intense et un adversaire vraiment sympa visuellement même si cela reste un gros lézard !Je crois simplement que l'on veut tuer Chaos ! Point barre.Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg