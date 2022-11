Petite question concernant Arnaud dans A Plague Tale Requiem :



SPOIL : Arnaud souhaite tuer le comte mais il ne me semble pas que la raison soit clairement évoquée durant le jeu.

Est-ce parce qu'il a perdu son fils à cause de lui ? Sa femme ? Ou était il avec un homme car à un moment sur le bateau dans le chapitre 7 , il évoque le fait d'avoir perdu quelqu'un qui portait le même bouclier que lui ?



Voilà je me posais la question de qui est cette personne qu'il a perdu ? Merci.