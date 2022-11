Ben faut avouer quand voyant la bande annonce ,on as envie de zapper.mais bon parfois la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, j'ai donc décidé de visionner le film. Et forcer de constater que le film est bon très bon alors oui,il ya du wokisme dans ce film. Un message féministe où la femme est mis en haute valeur, c'est pas forcément la partie qui me touche le plus mais ça marche et surtout l'enquête en elle-même et très bien ficelé bien meilleur que le premier épisode, pour ceux qui l'auraient pas vu c'est un bon film. La première suite d'un film Netflix qui ne déçoit pas. À voir avec balle perdu 2