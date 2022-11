Le mois dernier, la société a commencé à préparer la présentation de "Madnight 2022" : Horror Showcase", qui, comme en 2021, est prévu pour décembre de cette année.



En conséquence, des enregistrements en direct sont créés pour servir d'introduction aux jeux publiés pendant l'événement.

Madnight : Horror Showcase, est la vitrine annuelle de la société pour les nouveaux jeux et les jeux de développeurs amis, au cours de laquelle seules des images de jeux inédits sont présentées.



Nous fournirons plus de détails sur Madnight 2022, y compris les dates spécifiques, dans notre prochaine newsletter.



Actuellement, notre équipe de 40 personnes travaille sur plusieurs projets simultanément, qui sont menés en interne par des équipes dédiées.

La "Team Afterhours" est également active, préparant le contenu vidéo de deux nouveaux jeux, en vue de les publier lors de la présentation de décembre à l'événement Madnight 2022 : Horror Showcase.



Les coûts de fonctionnement actuels de la société sont entièrement couverts par les bénéfices mensuels des ventes des jeux Succubus (PC) et Agony et Agony Unrated (consoles + PC).



Succubus:



En octobre, les jeux de la société (Agony, Succubus, Void Slayer), ont participé à la vente d'Halloween de Steam, en concurrence avec des milliers d'autres productions similaires.



Malgré le niveau élevé de la concurrence, Succubus a été très populaire parmi les joueurs, ce qui s'est reflété dans les ventes du jeu au cours de la période. Dans le classement des ventes, le jeu s'est positionné nettement plus haut que les productions concurrentes dont Microsoft était responsable du marketing (Scorn, Medium, Blair Witch), ce qui illustre bien le potentiel de cette propriété intellectuelle.



Pour attirer davantage l'attention des joueurs, nous avons publié une mise à jour gratuite et un DLC à thème, ce qui a permis de différencier efficacement notre production des autres jeux d'horreur.



Les ventes du jeu en octobre sur la plateforme Steam se sont élevées à ~18 000 exemplaires, tandis que les DLC payants ont été atteints par pas moins de ~17 000 joueurs, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux mois précédents.



Le jeu participera à deux autres ventes Steam cette année, ce qui devrait à nouveau avoir un impact positif sur les ventes de la version de base et des modules complémentaires payants.



À cette occasion, une mise à jour gratuite du jeu avec du nouveau contenu sera disponible (novembre), ainsi qu'un nouveau DLC payant, le plus important à ce jour (décembre).



Ainsi, nous voulons terminer cette année avec la sortie de la "Succubus Ultimate Edition", une édition du jeu qui comprendra toutes les mises à jour gratuites et les add-ons payants.





Succubus : Ultimate Edition



Cette édition du jeu sera disponible à un prix plus bas que si tous les add-ons sont achetés séparément, ce qui devrait inciter les joueurs indécis à acheter.

Suite à la publication de la feuille de route du support pour le jeu, nous avons remarqué que de nombreux joueurs déclarent qu'ils attendront que tous les DLC soient disponibles avant d'acheter le jeu.



"Succubus : Ultimate Edition" s'adressera à ces types de joueurs, entre autres.



La sortie de Succubus : Ultimate Edition sera liée à la plus grande extension payante prévue pour le jeu.

Ce DLC offrira aux joueurs beaucoup de nouveau contenu et sera promu, entre autres, par une impressionnante bande-annonce CGI.

À l'occasion du lancement de ce DLC, les visuels de la page Steam du jeu seront également rafraîchis.



La poursuite du soutien au jeu sera décidée en janvier 2023.



Console Labs S.A., responsable de la version console de Succubus (Xbox One / Series / PS4/ PS5/ Switch), a annoncé que le jeu a été envoyé à Sony pour certification, maintenant ainsi son intention de sortir Succubus sur consoles au quatrième trimestre 2022.

Le jeu est également en attente d'un classement officiel du CIRC, qui sera utilisé, entre autres, pour permettre la sortie de la version PC du jeu sur la plateforme Epic Store.



Succubus : Hellish Orgy VR:

L'équipe VR responsable de ce projet se concentre sur la mise en œuvre des commentaires des testeurs de la version bêta.

La sortie du jeu est prévue pour décembre 2022.





Agony:

En octobre, les ventes du jeu sur la plateforme Steam ont atteint ~4500 unités.



La production bénéficie d'un intérêt indéfectible de la part des joueurs (PC / consoles), générant des bénéfices trimestriels supérieurs à 150 000 PLN.



Agony : Lords of Hell

Le travail est en cours sur une démo du jeu, qui sera présentée lors d'une campagne Kickstarter, en février 2023.

De nouvelles images du jeu, seront publiées dès le mois de décembre, lors de Madnight 2022.



Help me !:

Une démo de jeu, préparée pour la campagne Kickstarter, a été réalisée.



Le travail est actuellement en cours sur la partie marketing et technique de la campagne, que la société prévoit de lancer dès ce mois-ci.



Tormentor:

De nouvelles séquences de gameplay sont en cours de développement et seront présentées lors de l'événement Madnight 2022 en décembre.



Sanctus:

L'annonce du jeu, ainsi que les premiers matériaux, auront lieu avant Madnight 2022, invitant les joueurs et les éditeurs à une présentation complète et étendue du jeu lors de l'événement de la société en décembre.



Paranoid:

Des négociations sont en cours avec un éditeur qui est intéressé par le développement et la distribution de versions pour consoles de ce titre.

La version PC, quant à elle, sera diffusée par les canaux de distribution de Madmind Studio.



L'équipe se concentre sur la mise au point de la version de démonstration, qui sera mise à la disposition de joueurs sélectionnés dans le cadre de tests bêta fermés dès le mois prochain.

La démo, après prise en compte des retours des joueurs, participera ensuite à un festival de démos sur Steam (au premier trimestre 2023).



Les dernières images de Paranoid, seront présentées en décembre, lors de la "Madnight 2022" : Horror Showcase "



Plus qu'à attendre le MADNIGHT !