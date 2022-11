OGALesAventures

Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve pour Les Aventures sur RE8 plus précisément sur le dlc centré sur Rose la fille d'Ethan Winters !Au programme :- Frederico le degueu- Le gras du bide Neuneu- Du recyclageN'hésitez pas à donnez votre avis sur le dlc et la vidéo !Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg