Salut la compagnie ! On se retrouve pour un nouveau numéro de notre petit rdv hebdomadaire.Au programme 2 videos :Ce boss est certainement l'un des plus classe du jeu Returnal, il est difficile et redoutable durant ses trois phases ! Gare à ceux qui partent au combat sans se préparer comme il se doit.J'ai trouvé que la musique de Nier Automata collé bien même si au départ je voulais mettre l'odeur de l'essence d'Orelsan qui je trouve bizarrement match bien avec ce combat. Bref je vous laisse profiter de la performance maison.J'ai pas eu beaucoup de bug sur RE4 malgré mes nombreux run dessus mais celui était vraiment exquis et je ne pouvais pas passer à côté d'un petit détournement.Ça m'est arrivé sur RE4...Désolé bizarrement la vidéo refuse de s'afficher directement sur l'article. Je vous met juste le lien du coup.Petit sondage : Le dernier trailer de RE4Remake vous a retourné le cerveau ? Moi en tout cas je suis conquis et j'aimerais avoir un remake tourné horreur pour RE5 !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg