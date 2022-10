Le directeur narratif d'Infinity Ward, Jeffrey Negus, et le scénariste en chef de Modern Warfare II, Brian Bloom, ont expliqué qu'ils souhaitaient réaliser un jeu centré sur Ghost. L'équipe est particulièrement intéressée par " l'histoire d'origine " de Ghost et Negus a noté qu'ils pensent fréquemment à des idées pour de nouvelles histoires l'impliquant.



"Il y a d'autres personnes qui aimeraient le faire aussi", a déclaré M. Bloom. "Et nous pensons que ce serait vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est un peu là où cette interview a commencé, qu'il y a quelque chose d'iconique dans ce personnage, mais le masque et certains de ces éléments plus superficiels, comme nous avons essayé de les construire ici dans notre version actuelle, d'où viennent certaines de ces choses ? Je pense que le public adorerait explorer cette question et que nous aimerions nous y intéresser.



Pour l'instant, on ne sait pas si cela arrivera un jour, mais il semble que ce soit quelque chose qui les passionne. Des sources dignes de foi ont déclaré que Call of Duty : Modern Warfare II aura un DLC histoire en 2023, il est donc possible que ce soit un moyen de raconter cette histoire sans avoir à créer un nouveau mode multijoueur pour l'accompagner. Quoi qu'il en soit, il semble que Ghost fera partie de l'avenir de Call of Duty.