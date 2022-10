Se déroulant 16 ans après Resident Evil Village, Shadows of Rose suit la fille d'Ethan Winters, Rosemary, qui cherche un moyen de se débarrasser de ses mystérieux pouvoirs. En interagissant avec un morceau survivant du Megamycete, Rose commence à voir tous les humains avec lesquels la moisissure est entrée en contact. Cela inclut une version plus sombre du Duc ainsi qu'un sosie de Rose elle-même.



Le DLC ne devrait durer que quatre heures et permettra aux joueurs de contrôler Rose à la troisième personne. Si Capcom séduit les joueurs avec de nouveaux lieux, personnages et révélations, il ne doit pas oublier de régler les derniers détails de Resident Evil Village. Les retombées des événements de la campagne principale devraient avoir des répercussions sur Rose et tous ceux qui l'entourent après 16 ans.



Trophées:

Green Teen:Finish Shadows of Rose on at least Casual difficulty. Bronze



Serene Teen: Finish Shadows of Rose on at least Standard difficulty Silver



Supreme Teen: Finish Shadows of Rose on Hardcore difficulty. Gold



It's Starting to Grow on Me: Use Rose's mutamycete powers at least 20 times. Bronze



Craftsmaster :Craft every type of item in Shadows of Rose. Bronze



Village of Blood :Complete the Bloody Village in Additional Orders. Bronze



River of Blood: Complete the Bloody River in Additional Orders.Bronze



Selon DuskGolem le showcase Resident Evil devrait durer entre 25 et 27 minutes.



Nibel:

Expect updates on Resident Evil Village Gold and a new trailer + gameplay from Resident Evil 4