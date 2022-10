Les Ozymandesque

Salut la compagnie GK !Ici Ozymandia et je vous propose aujourd'hui un petit concept de mon cru : Les Ozymandesque !Une fois par semaine je publierai deux ou trois vidéo provenant de ma chaine YoutubeJ'y ajouterais une petite description de mon cru et vous laisserai profiter de la vidéo en elle-même, parfois drôle ou parfois épique.Toutes les vidéos sont mes propres captures de jeu et des situations qui me sont arrivé durant mes pérégrinationsSur ces bonne paroles place aux vidéos ! (Je vous conseil de les mettre en plein écran pour plus de confort.)Il arrive parfois, alors que vous avez un niveau relativement correct dans un jeu, que soudainement, sans raison vous vous mettez à jouer comme un gros manche et que les ennemies du jeu decide également de mettre la main à la pâte !Ça m'est arrivé dans Dark Souls...Quand des MULES sont à votre recherche et en veulent à votre marchandise, quelle est la solution pour s'en sortir ? Faite les valdinguer avec votre grosse moto du futur évidemment ! Ils ne viendront plus vous cherchez des noises, parole de Porteur !Ça m'est arrivé sur Death Stranding !Voilà pour ce premier numéro ! J'espère que ce petit rendez hebdomadaire vous amusera.Vous pouvez me retrouvez grâce au lien ci-dessous si mes créations vous plaisent ! Merci de votre attention et bon dimanche.Liens vers OGA YoutubeLiens vers OGA Twitch