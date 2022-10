Paranoïd:Une démo du jeu est présentée lors d'un salon fermé, pendant la Game Industry Conference (GIC). La société est à la recherche d'un éditeur mondial pour le jeu, qui sera uniquement responsable de la version console, laissant la version PC sur le compte d'édition de Madmind Studio.Dans le même temps, nous notons que la société étudiera d'autres propositions de publication si elles s'avèrent bénéfiques pour la visibilité médiatique du jeu (Exclusif).La société prévoit de diffuser de nouvelles images de Paranoid en décembre, ainsi que des tests bêta fermés pour des joueurs sélectionnés. L'objectif de ces tests sera de recueillir les réactions des joueurs et, par conséquent, de mettre en œuvre des améliorations de la démo et de la publier pour tous les joueurs, lors du Steam Next Fest au premier trimestre 2023.Paranoid sera le premier projet à utiliser des images mocap grâce au système Xsens. Pour garantir le réalisme des combats et l'exécution des ennemis, nous avons invité des instructeurs de Krav Maga à collaborer.Help me :un titre dont la campagne Kickstarter devait être lancée en septembre, attend les dernières retouches du développeur (version démo).Le développeur a officiellement transféré son siège à Chypre, mais physiquement, il se trouve toujours en Russie. En raison de la récente mobilisation militaire, une partie de l'équipe a été contrainte de quitter le pays, ne pouvant pas travailler sur des correctifs pour le jeu à ce moment-là.Le développeur a déclaré que la majorité de l'équipe envisageait d'émigrer dans les mois à venir, ce qui, à terme, facilitera la communication et la trésorerie et éliminera les situations telles que celles décrites ci-dessus.Selon la société, la démo du jeu est terminée à 95 % et ne nécessite que quelques ajustements mineurs, qui devraient être effectués dans les semaines à venir, ce qui permettra de lancer la collecte de fonds Kickstarter en novembre/décembre.Succubus:En septembre, nous avons publié une nouvelle addition au jeu - le "DLC Onoskelis".Malheureusement, malgré les coûts de production rapides et les bonnes ventes du Bundle, le DLC n'a pas été aussi populaire que nous l'avions espéré.Nous expliquons cela par le fait que le prix de l'extension était trop élevé, donc le DLC Onoskelis sera fortement réduit pendant le prochain Halloween 2022.En septembre, nous avons vendu plus de 10 000 exemplaires du jeu et plus de 11 500 DLC.En plus des réductions de prix temporaires, pour fêter Halloween, nous avons également préparé une mise à jour gratuite pour le jeu Succubus, qui, en plus des corrections, offrira également aux joueurs un nouveau contenu à thème. La mise à jour gratuite sera également accompagnée d'un DLC supplémentaire payant avec de nouvelles armures pour l'héroïne principale.Avant la sortie de l'édition complète du jeu en décembre (Succubus : Ultimate Edition), ainsi que de nouveaux DLC majeurs, une mise à jour supplémentaire gratuite du jeu est également prévue pour novembre, ajoutant du nouveau contenu.Console Labs S.A., responsable de la version console de Succubus, a annoncé que le jeu avait été envoyé pour certification par Sony, réitérant sa volonté de sortir Succubus sur consoles au quatrième trimestre 2022.Le jeu attend également un classement officiel du CIRC, qui sera utilisé, entre autres, pour permettre la sortie de la version PC du jeu sur la plateforme Epic Store.Succubus : Hellish Orgy VRL'équipe VR responsable de ce projet a terminé le travail sur la version bêta.Les commentaires recueillis lors de la présentation du jeu sont actuellement mis en œuvre.Des personnes supplémentaires du Madmind Studio ont été engagées pour aider à la dernière étape de la production, afin d'améliorer la qualité visuelle du projet et d'introduire des fonctionnalités supplémentaires.La sortie du jeu est prévue pour le quatrième trimestre 2022.Agony : Lords of Hell:Le travail est en cours sur une démo du jeu, qui sera publiée et distribuée aux médias spécialisés et aux youtubers, lors d'une campagne Kickstarter en février 2023.Pendant l'événement Madnight 2022 : Horror Showcase, il y aura également une démonstration de jeu d'Agony Lords of Hell.Tormentor:Le travail est en cours sur le système de navigation et l'interface de jeu. D'autres lieux sont également en cours de conception pour le mode Manhunt et le mode Histoire.Les enregistrements mocap de tortures et d'exécutions à l'aide du système Xsens vont bientôt commencer.Sanctus:Les préparatifs sont en cours pour annoncer le jeu en décembre 2022.Nous prévoyons de publier de nouvelles relations avec les investisseurs chaque premier vendredi du nouveau mois.Nous vous encourageons également à poser des questions, auxquelles nous nous efforcerons de répondre collectivement dans le cadre des relations avec les investisseurs.Rendez vous en décembre pour le stream Madnight 2022.