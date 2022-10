Bonjour, les musiques que je vais partager aujourd'hui ne sont pas consacrées à un seul jeu, mais à plusieurs et c'est en mode fourre tout, il y a de tout, des remix, des covers etc enjoyVoici à mon avis le meilleur remix de la musique du stage 4 de streets of rage 1, une vraie tuerieOn enchaine avec mon remix préféré de l'act 2 du stage hydrocity de Sonic 3On reste sur Sonic, avec un medley à la guitare des meilleures musiques de Sonic 1Un super remix du stage Space Armada de Starfox/Starwing 1Un cover du thème du boss de Golden Axe, je vous recommande la chaine de fabio lima, il est super bon en guitare acoustiqueLa version "arranged" du theme d'imperfect cell de super butoden 1 (allez checker les versions arranged, ça vaut le détour)La version funk jazzy du thème de Ryu interpertré par le groupe les consoulsLe thème de Gusty Garden Galaxy de Super Mario Galaxy, interpertré par l'orchestre philarmonique de londres, la version du jeu était déjà top de toute façonOn reste avec l'orchestre philarmonique de londres pour le thème de Battlefield 2Le remix du thème du stage de la lune de ducktales remasteredLa cover de la mission 4 (sur le camion) de super double dragon, mais façon megadriveLa version 1 du thème de la jungle, du jeu contra return / evolutionLa version 2 du thème de la jungle, du jeu contra return / evolutionEt pour terminer, le remix de la musique d'un de mes stages favoris dans turtles in time, neon night riders, petit remix funky jazzyVoilà c'est tout pour aujourd'hui, si cela vous a plus, dites le en commentaire, pour que je fasse d'autres publications du même genre, Bon week-end à vous