Il y a quelques mois, World Makers, les développeurs, ont publié un communiqué dans lequel ils annoncent Deceit 2, avec une bêta qui durera du 29 au 30 octobre.La toute première nouveauté de Deceit 2 sera son moteur de jeu, délaissant le Cry Engine, Deceit 2 sera sous l'Unreal Engine 5, beaucoup plus simple et plus intuitif.Le jeu sortira également sur consoles, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Series X|S, et les développeurs travaillent également sur le cross-platform, permettant aux joueurs de jouer avec tout le monde indépendamment de la plateforme (donc par exemple si vous jouez sur PS4, vous pouvez jouer avec ceux sur PS5).De Deceit 1 à Deceit 2, vous conserverez tous vos emblèmes, et Deceit 1 restera sur Steam en tant que jeu hérité.Voici les caractéristiques de Deceit 2 :- Des combats palpitants : des séquences de poursuite intenses avec des monstres remasterisés, de nouveaux objets, de nouvelles capacités et des cartes interactives offrent une action asymétrique révolutionnaire la nuit.- Lore profond : des histoires détaillées, ancrant nos personnages dans un univers Deceit plus riche.- Des graphismes de nouvelle génération : de nouveaux personnages et de nouvelles cartes visuellement époustouflants, ainsi qu'un nouveau menu principal dont l'aspect et la convivialité s'inspirent du nouvel univers.- Des enquêtes riches : de nouveaux objets, indices et capacités viennent enrichir les enquêtes de la période "jour".- Jeux à 9 joueurs : jouez avec des groupes plus importants, avec 3 nouveaux personnages en jeu à choisir. ... et plus encore !La carte de l'asile et les anciens personnages comme Lisa ont été redessinés dans le nouveau moteur de jeu, et pas seulement, l'acoustique a également été revue grâce au développement de nouvelles technologies qui ont permis d'améliorer tout le secteur audio du jeu, avec également une nouveauté : le chat vocal deviendra de proximité, vous permettant de ne parler qu'à ceux qui sont à proximité.