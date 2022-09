Salut à tous Je suis le génial F.I.S.T sur ps5 Si min d'entre vous l'a terminé pourrait il m'aiguiller ? Je cherche le 100% pour chaque zone de la map, mais à Joffe Street je bloque à 92%,un lapin endormi me bloque l'accès à une salle dans la salle de Duc Quelqu'un saurait comment passer ? Je suis (je pense) pas loin de la fin a la torchèrz supérieur et je vois e'core beaucoup de trophées à débloquer, y a t'il e'core une zone après ? Merci

posted the 09/29/2022 at 04:35 PM by neetsen