est une licence aussi maudite que son manoir hanté. Depuis le premier jeu de Frédérick Raynal, considéré comme le père du genre du survival horror 3D, quelques suites sans âme ont cherché à réitérer l’exploit sans jamais égaler la formule si singulière de 1992.Echec après échec, beaucoup pensaient la licence condamnée jusqu’à ce que THQ Nordic profite de son show d’août dernier pour annoncer un nouveau opus tout droit sorti d’outre-tombe. Ce projet mystérieux est resté secret pendant trois ans et nous avons pu essayer une démonstration spécialement conçue pour la Gamescom avant d’échanger avec), scénariste et directeur artistique du jeu.Merci de vous abonner à la chaine si vous souhaitez voir d'autres interviews de ce type.

posted the 09/03/2022 at 09:24 AM by bennj