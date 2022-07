Alors que Modern Warfare 2 sera officiellement lancé le 28 octobre, il semblerait que les joueurs puissent découvrir la campagne avant le lancement, après qu'une chaîne de caractères ait été trouvée dans les fichiers de jeu de Warzone Pacific Saison 4 Reloaded.Le dataminer Reality aurait divulgué une tonne d'informations sur Modern Warfare 2 en fouillant dans les fichiers du jeu. Il aurait même trouvé des opérateurs Vanguard à venir et des illustrations pour le CoD 2024 de Treyarch.Alors que la mise à jour Warzone saison 4 Reloaded vient d'être lancée, le pirate a découvert une chaîne de caractères qui semble indiquer un accès anticipé à la campagne de Modern Warfare 2.La manière dont les joueurs obtiendront l'accès anticipé à la campagne de Modern Warfare 2 n'est pas claire, pas plus que la date à laquelle il pourrait commencer - il pourrait s'agir de l'édition Vault à 100 $ ou de l'un des bonus de précommande encore non annoncés.L'auteur de la fuite a également découvert les fichiers d'un "Call of Duty HQ" qui, selon les joueurs, sera le nouveau lanceur de la franchise, agissant comme un hub à partir duquel vous pourrez lancer tous les jeux CoD.Bien sûr, ce ne sont que des fuites pour le moment, et rien n'a été confirmé par Activision.Autre infos il y aura Khaled Al-Asad en opérateur pour la préco de la version digitale de MWII.Pour la saison 5 de Vanguard il y aurait: Menendez, Rorke et Seraph en bundle opérateurs.Pour le reveal du multi de MWII ce serait en septembre, la beta serait le 15 septembre.CALL OF DUTY: VANGUARD Warzone & Vanguard x Umbrella Academy crossover bundles prochaine collab qui arrivera lors de la saison 5.Il y aura deux packs Warzone x Umbrella Academy, le " pack Hazel " et le " pack Cha-Cha ". Hazel et Cha-Cha sont deux assassins voyageant dans le temps qui travaillent ensemble dans la série Umbrella Academy.T-800 en skin:Model T-800 Operator (including 49 quips, and multiple skins)T-800 Finishing Move, Play of the Game, and MVP Highlight“Neural Net Processor” Ultra Assault Rifle Weapon Blueprint“Coltan Alloy” Legendary SMG Weapon Blueprint“Motorhead” Legendary Shotgun Weapon Blueprint“Always Scanning” Charm“I’ll Be Back” Animated Emblem“Infrared Optics” ReticleT-1000 bundle:Model T-1000 Operator (including 14 unique quips and 60 mimicry quips disguised as other Operators)T-1000 Finishing Move, Play of the Game, and MVP Highlight“Liquid Metal” SMG Legendary Weapon Blueprint“Persistent Mission” Assault Rifle Legendary Weapon Blueprint“Identity Theft” LMG Legendary Weapon Blueprint“Alternative Future” Watch“Full Chase” animated EmblemUnstoppable” animated Calling CardSkin de chien étrange pour un perso de Vanguard: