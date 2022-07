Alors que la date de sortie de FIFA23 a été annoncée pour le 30 Septembre prochain (le 27 pour les détenteurs de l’édition Ultimate ou de l’EA Play), une annonce risque de faire l’effet d’une bombe auprès de la communauté. En effet, la développeur américano-canadien EA Sports a officialisé l’arrivée du Cross Play sur FIFA23 . En d’autres termes, il permet de jouer entre différentes consoles de jeu (PC, Playstation, Xbox) à l’instar d’Apex Legends, de Rocket League et de Call of Duty Warzone.Pour vous aider à y voir plus clair sur le cross-plateforme FIFA23, EA Sports nous a fourni le tableau suivant. Comme vous le constatez, les joueurs sont séparés en deux groupes bien distincts : la Old-Gen (Xbox One et PS4) et la Next-Gen (PC, Xbox Series et PS5). En d’autres termes, ces deux groupes ne pourront pas jouer ensemble aux différents modes de jeu offerts sur FIFA23. Précision importante, le tableau est divisé en deux sections : contre un ami en ligne (en orange) et matchmaking (en blanc).Les joueurs d’Old-Gen et de Next-Gen pourront alors jouer aux modes de Fifa Ultimate Team comme Division Rivals, Fut Champions, Match amical, Draft et saison ligne. De plus, les gamers pourront coopérer sur le mode de jeu Coup d’envoi en ligne et le DLC Coupe du monde 2022 au Qatar qui débarquera gratuitement sur votre console au cours de la saison. Enfin, sachez que le marché des transferts FUT23 sera également multiplateforme. Une nouveauté qui obligera les traders à s’adapter à une offre et une demande plus élevée que d’habitude.Quoiqu’il en soit, ce nouvel opus de la célèbre licence vidéo-ludique apporte son lot de promesses avant son changement définitif de nom pour EA_Sports_FC. Espérons que ce FIFA23 remette la licence dans le sens de la marche après des précédents épisodes relativement décevants.