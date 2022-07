Hello les gens j’ai une petite question à vous poser : est ce que certains d’entre ont pour connaissance un Props Maker qui peut fabriquer des cosplay sur commission ?



J’ai un projet de cosplay : faire Maskman Red de Bioman 2 Maskman. Un pote à moi à fait le casque mais pour le reste de la tenue, il ne s’y connait pas trop !



Je connais des groupes Facebook sur le Super Sentai, et ya des Props Maker Indonésien qui font des merveilles ! Mais les prix de frais de port sont monstrueux ! J’ai entendu entre 150 et 200 USD pour la France et ça me trou le cul !



Donc je me tourne vers vous pour savoir si vous connaissez quelqu’un qui touche sa bille ou un site français qui propose des trucs réalistes sur commissions et pas des choses qui ressemble à des versions Wish



Merci d’avance de vos réponses !