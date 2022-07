Sortie 29 juillet pour 15.99.Tracklist:“The Devils”“Totentanz – Dance Macabre”“Glorifizierung des Teufels”“Damnation – Höllensturz”“Virtus Asinaria – Prayer”“Kingdom Of Cold Flesh”“Ritus Incendium Diabolus”“Creature Of Fire”“Blackest Sabbath 1997” (re-recorded medley of “Blackest Ecstasy” and “Blutsabbath” from 1997’s Blutsabbath album)BELPHEGOR – “Blackest Sabbath 1997” [OFFICIAL MUSIC VIDEO]Lyrics:With a crucifix I smash her bodyThe deformation is grotesqueMy passion crawls for your fleshThe ritual can beginTurn the cross upside downInto her bleeding cuntUrinate in her mouthHack and fuck for last supperBlackest, blackestEcstasy, ecstasyBeyond the boundariesOf pleasureSucking out eating raw fleshFuck you whore, we burn in blasphemyFor sex I'll use her lovely headDelightful orgasm so deep in meBlackest, blackestEcstasy, ecstasyBeyond the boundariesOf pleasureI spill out blackest bloodPrepare your return this place you'll never leaveIch liebe es wie du dich mirVon hinten öffnest schwarz und kaltEvil thoughts full of perversionWhat a beautiful sight when I scratch your bonesDas Blutopfer bestialisch rotverschmiertDer Himmel ist unsere HölleDas Martyrium der TodeshochzeitIm Angesicht des Todes, des TodesTrink das Blut des Opferfleisches und leck die entblößte SchamSchwärzeste Schwärze in mir, in mirDie Legion der Finsternis ist wiedergeborenUnd befreit in alle Ewigkeit!BELPHEGOR - "Totentanz - Dance Macabre" [OFFICIAL LYRIC VIDEO]:BELPHEGOR - "Virtus Asinaria - Prayer" [OFFICIAL MUSIC VIDEO]Avec "The Devils", les titans du Death Metal Diabolique BELPHEGOR lancent leur douzième album studio, qui s'avère être l'un des disques les plus forts et les plus élaborés de la carrière du groupe. Produit aux célèbres Fascination Studios avec Jens Bogren (Kreator, Rotting Christ, At The Gates), "The Devils" sonne de manière absolument écrasante et dynamique, poussant l'immense variété des huit morceaux vers de nouveaux sommets.Mélangeant des paroles en allemand et en anglais, le premier single 'Totentanz - Dance Macabre' est aussi féroce que possible avec son barrage dément de blast beats, de paroles méchantes et de mélodies de guitare sinistres. Glorifizierung des Teufels " (= " Glorification du Diable ") et " Virtus Asinaria - Prayer " offrent une grandeur épique à mi-parcours, avec des chants scandés et des chœurs qui ajoutent de nouvelles nuances de noir à leur palette stylistique. La chanson-titre ou 'Damnation - Höllensturz' s'avèrent être des morceaux plus complexes, changeant d'humeur et de rythme avec aisance et élargissant l'assaut blasphématoire de BELPHEGOR avec des rebondissements fascinants.Complété par un artwork impressionnant créé par Seth Siro Anton (Septicflesh, Nile, Paradise Lost), "The Devils" marque la troisième collaboration du groupe avec l'un des designers les plus prolifiques du metal. En fin de compte, "The Devils" est un album qui s'appuie musicalement sur le son caractéristique de BELPHEGOR, en fait une combinaison de death et de black metal traditionnel, profondément enraciné dans les années 90, mais qui se targue de compositions complexes et d'arrangements détaillés soulignant leur position exceptionnelle au sein du circuit international du métal extrême.