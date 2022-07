Les premières images du prochain jeu Call of Duty de Treyarch, dont la sortie est prévue pour 2024, ont fuité en ligne après que des mineurs de données aient trouvé du contenu dans les fichiers alpha fermés de Call of Duty : Warzone Mobile.Stealth (Du prochain jeu de Treyarch)PillageGrand prixOilfield MapMuséeNom de code: SabaHydroLa raison pour laquelle l'alpha fermée de Warzone Mobile contient des fichiers pour du contenu inédit n'est pas claire, y compris pour un jeu qui ne sort que dans deux ans.Bien qu'Activision ne l'ait pas encore officiellement confirmé, Bloomberg a rapporté en début d'année que le prochain jeu Call of Duty premium de Treyarch sortirait en 2024, ce qui fait de 2023 une année creuse pour un nouveau titre Call of Duty premium majeur.Si le jeu est reporté à 2024, Treyarch disposera de quatre années de développement, son dernier titre premium étant Black Ops Cold War en 2020. Treyarch a soutenu le développement de Vanguard dans le domaine des zombies et du jeu classé et a contribué au développement de Modern Warfare 2, bien que l'étendue de leur travail sur ce titre ne soit pas claire.Ainsi, Call of Duty : Modern Warfare 2 2022 bénéficiera potentiellement de deux ans de support post-lancement.Les détails sur ce qu'est Call of Duty 2024 sont encore rares, mais certaines rumeurs affirment qu'il se déroulera dans un " futur proche " et qu'il gardera les pieds sur terre.