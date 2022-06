Salut,Je voulais juste vous apporter une petite info pour ceux que ça intéresse.Ayant adoré Batman Arkham Vr, je l'ai acheté en version boite US (chez un revendeur sur Ebay pour moins de 25 euros).Pour rappel, il n'est pas sorti chez nous en boite.Le jeu passe bien en français pour les non anglophonesÀ bientôt

posted the 06/30/2022 at 02:43 PM by segagadreamin