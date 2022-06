Je veux dire, depuis la dernière présentation (l'année dernière ou un peu plus je crois), il me semble n'avoir plus vu de nouvelles de ce jeu.Alors ok, c'est Chinois, mais en dehors de l'annonce et de quelques vidéos de gameplay qui commencent à dater, on a plus rien.Est-ce que le jeu est toujours en vie ? Est-ce que c'est cross gen ou SONY envisage t-il une refonte pour une sortie PS5 ?On est d'accord que le jeu est bien passé sous le giron de SONY au passage ?Bref, marre de ces fausses annonces et plus rien après !La dernière vidéo de gameplay pour les curieux :