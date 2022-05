Hello à tous,Je sais que vous attendez impatiemment la suite de mes aventures sur ER, toujours sur mon premier run of courseJe suis désormais niveau 135 et bloqué par le géant de Feu.J'ai une build un peu trop dispersé je suppose avec 45 en santé et en gros 25 sur les autres compétences majeurs (force, dext, endurance et intelligence)Je joue avec un guerrier un peu naze et essentiellement 2 armes: l'épée de la nuit ardente+10 et un katana avec la cendre Sappuru (quand on se perce le bide avec) en +9. J'ai aussi la mimic en +10.Je me tâte de renaitre pour rééquilibrer ma build, vous me conseillez quoi comme répartition des points ?Avez vous qcq conseils pour le géant de feu ? En gros le 1/3 tiers c'est easy mais dès qu'il fout le feu tout autour je crêve rapido (et Torrent aussi)...Merciiiii(note: j'ai débloqué toutes les zones même souterraines sauf Farum Azula)