Pour les chômeurs que ça intéresse demain aura lieu le Computex 2022 à Taipei et vous pourrez suivre les conférences !AMD ouvrira le bal à 8h du matin avec à priori une présentation de leurs nouveaux CPU Zen4 mais peut-être aussi les nouveaux GPU RDNA3 ???Microsoft enchaînera à 9h30 avec un talk sur Windows 11.Enfin Nvidia terminera la soirée à 5h du matin en nous offrant une logorrhée soporifique sur l'IA et surtout on l'espère une présentation de ses RTX4000 !

posted the 05/22/2022 at 09:27 AM by lamap