Vous connaissez forcément la saga Resident Evil, mais connaissez-vous les différentes étapes de développement du jeu originel ? Plusieurs bêta ont fuité au fil des ans et permettent de visualiser la progression du développement du jeu. Le tout est accompagné d'Artwork mettant en avant Jill, Chris et les ancêtres de Barry et Rebecca !Analysons ensemble les quelques divergences entre ces bêtas et la version finale.Bienvenue à vous dans "L0ST B1TS" !Un petit mot sur la chaîne Resident Evil FR. A plusieurs, nous menons des débats sur la saga avec la communauté RE, on vous balance des anecdotes méconnues, on teste des mods ou des versions beta. On y parle aussi des influences de la saga.