La Nonne 2:La Nonne 2 a été officiellement confirmé comme le prochain film Conjuring après l’aperçu de premières images promotionnelles par la Warner au CinemaCon 2022 de Las Vegas. Le média Bloody Disgusting a révélé que ce serait Michael Chaves (The Curse of La Llorona) qui travaillerait sur le film. Un cinéaste qui connait bien la franchise puisqu’il était derrière la caméra pour le troisième opus de Conjuring. The Nun premier du nom s’était clôturé sur un climax annonçant une suite potentielle et il semblerait que la très mauvaise réception critique n’aie pas effrayé la Warner.Le film est actuellement en production, aucune idée du scénario ni même d'une date.Halloween Ends:La toute première séquence de Halloween Ends a été montrée par Universal au CinemaCon hier soir, présentée par Jamie Lee Curtis elle-même. Comme toujours avec CinemaCon, ces images ne devraient pas être mises en ligne."Cet Halloween, nous allons vivre le dernier combat de Laurie", a déclaré Jamie Lee Curtis à la foule du CinemaCon hier soir. Elle a également promis: "Ça va te foutre en l'air."Voici le contenu des premières images en texte.Sortie:19 octobre 2022Home school:La star des médias sociaux Charli D'Amelio devrait faire ses débuts dans le genre de l'horreur avec le prochain film Home School , réalisé par F. Javier Gutiérrez ( Rings ).D'Amelio jouera Mira, une jeune de 17 ans qui déménage dans une autre ville pour vivre avec sa tante après le décès de sa mère. Après son arrivée dans ce qui semble être la ville trop parfaite, Mira découvre bientôt que la mort de sa mère et son propre avenir sont liés de manière surnaturelle.En production vers juillet 2022 pour une sortie 2023.M3GAN:Synopsis:Gemma est une brillante roboticienne qui travaille au sein d'une entreprise de jouets. Sa société est en train de plancher sur la création d'une poupée-robot aussi proche de l'humain que possible afin d'être l'amie des enfants et l'alliée des adultes. A la suite de la mort de ses parents, la nièce de Gemma vient vivre chez elle. La tante utilise alors un des prototypes sur lesquels elle travaille en ne se doutant pas des conséquences mortelles à prévoir...Sortie: 11 janvier 2023Scream 6:Début du tournage début juin, aucune info sur le scénario ou le casting sauf pour Courteney Cox.L'Exorciste:Le premier sort en 2023 réalisé par David Gordon Green (trilogie Halloween) se chargera au moins du premier film de cette nouvelle trilogie.Les trois longs-métrages prévus se situeront après les actions du premier film et ne prendront pas en compte les 2 volets sortis en 1978 et 1990.Aucune idée de si c'est une image officielle mais classe.Sortie: 13 octobre 2023Destination finale 6:Le nouveau film sortira directement sur la plateforme de streaming HBO Max à une date encore indéterminée. Aucun membre du casting ou réalisateur n'a non plus été annoncé, mais maintenant que la pré-production s'active, les nouvelles ne devraient plus tarder.Saw 10:Peut être en prod ou peut-être pas, à voir dans les mois à venir.Totalement HS mais Expendables 4 à leak en une image.Une date de sortie devrait être annoncée sous peu, ainsi que les premières images.