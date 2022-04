Dessin

Après des mois de recherche, j'ai enfin complété ma collection Jump 50th anniversary. Pour les 50 ans du Jump, le magazine a sorti trois catalogues retraçant l'ensemble des mangas. Chaque manga est accompagné d'une petite interview de l'auteur, des planches originales et des illustrations exclusives. Les magazines sont d'excellentes qualités (300 pages chacun). Et le plus beau.... TOUT EST TRADUIT EN ANGLAIS.En plus des catalogues, ils ont sorti 150 cartes retraçant les mangas qui ont marqué le magazine.Comme toujours, j'accompagne mes articles d'une petite illustration maison.Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir). Si vous voulez me soutenir et voir mes autres illustrations, vous pouvez me suivre sur instagram.Peace