Bonsoir, Gamekyo , il y aurait t'il une bonne âme qui pourrais me donner un peu de son temps pour m'aidé à battre le boss " Malenia " sur Elden Ring ? je suis depuis ce matin et je n'y arrive toujours pas je pense abandonner ,je désespère



Je possède de bonnes stats et équipements au niv max avec un mimic mais hélas je flanche



Je suis sur PS5 et disponible cette nuit



ID en ligne Snoow13



Merci j'en serais très reconnaissant