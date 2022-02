Le inside Fightingils ont ENFIN casser le mur invisible qu'on avait dans les jeux de combat ! il y aura un avant et après ESBC !pour de l'alpha c'est vraiment impressionant.Je suis trop hypéle problème quand t'es hypé c'est que tu en peux plus d'attendre

Like

Who likes this ?

posted the 02/24/2022 at 08:58 PM by gadjuuuom